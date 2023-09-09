Düzce'de Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜZCE'de, bariyerleri parçalayıp şarampole uçan otomobilin sürücüsü Hulki Doğru, yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hulki Doğru idaresindeki 34 LZ 035 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontörlünü kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp parçalayan otomobil, şarampole uçtu. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin kurtardığı Hulki Doğru, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)