Düzce'de Otomobil Şarampole Devrildi: Bir Yaralı
Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Düzce'de otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Darıcı Mahallesi 160. Sokak'ta ilerleyen B.A. idaresindeki 81 ADS 584 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan B.A, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel