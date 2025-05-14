Düzce'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Düzce'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Düzce'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mahmut Sami D. idaresindeki 81 AEL 954 plakalı otomobil, Konuralp Mahallesi bağlantı yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Düzce Teknopark binasının arka kısmındaki istinat duvarını aşan otomobil, otopark bölümüne düştü.
Ters dönen otomobilde sürücü ile yanındaki Cengizhan O. sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.