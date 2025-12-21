Haberler

Otomobilin, park halindeki 2 araca çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Düzce'de meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, park halindeki iki araca çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, polis inceleme başlattı.

DÜZCE'de otomobilin, park halindeki 2 araca çarptığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Şerifiye Mahallesi Rasim Bedir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametinden sanayi yönüne giden Tuncay A. idaresindeki 81 AEE 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 54 AIP 670 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka araca çarptı. İhbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, araçtan çıkan sürücünün olayı yara almadan atlattığı görüldü.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

