Düzce'de Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.K, E.Ç. ve M.Ç. yaralandı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.