Düzce'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı

- İki otomobilin karıştığı kazada 4 yaralı

-Otomobilde sıkışan yolcuyu itfaiye çıkardı

DÜZCE - Düzce Merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza; akşam saatlerinde Bahçeşehir ile Düzce şehir merkezini bağlayan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bahceşehir istikametinden şehir merkezine gitmekte olan Celal Ş.'nin idaresindeki 81 EY 178 plakalı otomobil ile Yılmaz K.'nın kullandığı 42 SE 777 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Sürücü Celal Ş., Muhammet Nuri K. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken Serhat C. ise otomobilde sıkıştı. Sıkışan yolcuyu çıkartmak için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Sıkışan yolcu otomobilden çıkartılarak ambulansa alındı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Celal Ş., Muhammet Nuri K., Serhat C. ile diğer otomobilde bulunan Sevgi K. yaraladı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesine ve Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.