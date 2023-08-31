Düzce'de otomobil jandarma aracına çarptı, 2 kişi yaralandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir otomobil, jandarma aracına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce-Yığılca karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 81 BZ 849 plakalı Opel marka otomobil, Güney köyü mevkiinde 81 JAA 074 plakalı jandarma trafik aracına arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet V. (63) ve Şaban T. (45) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye iki ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE