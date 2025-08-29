Düzce'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 7 Yaralı

Düzce'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir otomobil ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de otomobille silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden D.E. idaresindeki 06 BZG 110 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen M.E. yönetimindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorse takılı tır, Öztürkler kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Savrulan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobildeki 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış

Katliam gibi kazada yeni görüntü! Şoför saniyeler önce bakın ne yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz

Yeni uygulamayı Şimşek duyurdu! Hepsi elektronik ortama taşınıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.