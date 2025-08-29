Düzce'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 7 Yaralı
Düzce'de bir otomobil ile silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce'de otomobille silobas dorse takılı tırın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunun Ankara istikametinde seyreden D.E. idaresindeki 06 BZG 110 plakalı otomobille aynı yönde ilerleyen M.E. yönetimindeki 67 SG 267 plakalı silobas dorse takılı tır, Öztürkler kavşağı yakınlarında çarpıştı.
Savrulan otomobil, refüjdeki demir korkuluklara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel