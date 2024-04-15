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Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

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Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yığılca istikametinde seyreden C.K. idaresindeki 81 GD 406 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen A.B'nin kullandığı 81 AC 167 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca kara yolunun Çiftlik köyü mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan V.K, R.Ş. ve A.T. yaralandı.

Yaralılar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Trafik Kaza Otomobil Güncel Haberler

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