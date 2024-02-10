Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
G.M. idaresindeki 81 BG 847 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 81 KJ 532 plakalı panelvan, Nusrettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile panelvanda bulunan H.D. yaralandı. Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.M. idaresindeki 81 BG 847 plakalı otomobil ile O.D. yönetimindeki 81 KJ 532 plakalı panelvan, Nusrettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile panelvanda bulunan H.D. yaralandı.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.