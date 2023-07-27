Düzce'de Otomobil ile Minibüs Çarpışması: 4 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.