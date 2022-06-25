Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
Düzce'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Emre Ö. idaresindeki 06 PB 814 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Doğanlı mevkisindeki yan yolda Metin M'nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü Emre Ö. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title