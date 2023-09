Düzce'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Otomobilde sıkışan yaralının feryatları yürek dağladı

DÜZCE - Düzce'de iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralanırken, araçta sıkışan yaralının feryadı yürekleri dağladı.

Kaza, Çamköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3020. Sokak istikametinden Çamköy bağlantı yoluna çıkmak isteyen Özge Ö.A. idaresindeki 81 ACJ 934 plakalı Volkswagen marka otomobil, Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyir eden Ayhan Ö. idaresindeki 81 AN 803 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 81 AN 803 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Furkan T. araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri araçta sıkışan Furkan T.'yi çıkarma çalışırken yaralının feryatları yürekleri dağladı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yaralı yolcu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile yolcu Furkan T. ve Doğukan R.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki yolda trafik tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.