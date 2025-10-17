Haberler

Düzce'de Otobüs Durağındaki Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Düzce'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyen 2 kişiye çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de önünde seyreden otomobili geçtikten sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağında bekleyen 1'i çocuk 2 kişiye çarptı. Durakta bekleyenlerden Selma Sevgeç (43) yaşamını yitirirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce D-655 karayolu Sancaklar mevkisinde meydana geldi. Enes Y. idaresindeki 81 AEM 093 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden otomobilin yanından hızla geçtikten sonra kontrolden çıkarak durakta bekleyen kişilere çarptı. Kazada durakta bulunanlardan Talha A.(12) ve Selma Sevgeç (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Selma Sevgeç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsü Enes Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HABER-KAMERA: Musa KESKİN/DÜZCE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
