Düzce'de Oto Kurtarıcı Aracının Üzerinde İki Oto Kurtarıcıyla Trafikte Seyir Halinde!
Düzce Kervan Mahallesi'nde, sürücüsünün oto kurtarıcı aracının üzerine yüklediği iki oto kurtarıcıyla ilerlediği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayımlandı. Polis, sürücüyü tespit etmek için çalışma yürütüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel