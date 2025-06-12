Düzce'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Düzce'nin Çavuşlar Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımların neden olduğu öğrenildi.

Düzce'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çavuşlar Mahallesi 1752 Sokak'ta otluk alanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki tellerden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevleri gören vatandaşlar, 112 Acil Servis'i arayarak durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 dönümlük otluk alanın yandığı yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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