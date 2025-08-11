Düzce'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bahçe temizliği sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Düzce'de otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mergiç Mahallesi 2180 Cadde'de yer alan otluk arazide bahçe temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.