Düzce'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bahçe temizliği sırasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Mergiç Mahallesi 2180 Cadde'de yer alan otluk arazide bahçe temizliği yapıldığı sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel