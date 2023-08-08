Düzce'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Düzce'de otluk alanda yakılan ateş itfaiye ekiplerini iplerini harekete geçirdi.

Olay, Asar deresi kenarında bulunan otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece 01: 10 sıralarında dere kenarında bulunan otluk alanda yakılan ateş yayılarak kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - DÜZCE