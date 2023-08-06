Düzce'de Ormanda Çalışan Kişi Tomruk Altında Hayatını Kaybetti

Düzce'nin Samandere köyünde ormanda çalışan bir kişi, üzerine düşen tomruk sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de bir kişi, ormanda çalıştığı sırada üzerine tomruk düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Samandere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda ağaç kesimi yapan 46 yaşındaki Ümit Şimşek'in üzerine tomruk düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağır yaralanan Şimşek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ümit Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE