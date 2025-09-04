Haberler

Düzce'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Düzce'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
Düzce'nin Esençam köyü Hecinler mevkisindeki ormanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

DÜZCE'de orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Esençam köyü Hecinler mevkisindeki ormanda, saat 12.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgede yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale sürüyor.

