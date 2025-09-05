Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Mengen ile Karakaş köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yığılca Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle eğimli araziye sıçradı.

Ekipler gelene kadar, köylüler kendi imkanlarıyla "patpat" olarak bilinen tarım araçlarının arkasına yükledikleri ilaçlama motorları yardımıyla alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

Ekiplerin bölgeye ulaşmasının ardından yangın yaklaşık 2 saat süren yoğun çabalar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.