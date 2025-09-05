Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen ve Karakaş köyleri arasındaki ormanda çıktı. Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.