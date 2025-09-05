Haberler

Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde bulunan Mengen ve Karakaş köyleri arasındaki ormanda çıktı. Yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde

Mega yat Türkiye'de! Sadece yiyeceğe harcanan para bir ev değerinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.