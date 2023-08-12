Düzce'de Organizasyon Firmasının Deposunda Yangın Çıktı

Düzce merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyünde bir organizasyon firmasının deposunda çıkan yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Düzce'de bir organizasyon firmasının deposunda çıkan yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangın, Düzce merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E.'ye ait organizasyon malzemelerinin olduğu depoda yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen depo için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, alev topuna dönen depodaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE