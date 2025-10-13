Düzce'de Organ Bağışı Süreci: 3 Hasta Hayata Döndü

Düzce'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın bağışlanan organları, İstanbul ve Ankara'da 3 kişiye umut oldu.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından yakınları tarafından organları bağışlanan 62 yaşındaki Ayşe Gül'ün böbrekleri İstanbul'da iki, karaciğeri de Ankara'da bir hastaya başarıyla nakledildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Milas Mafizer, hastanede düzenlenen basın açıklamasında, organ bağışının ülke çapında önem arz ettiğini söyledi.

"Organ bağışının kritikliği, ihtiyaç sahibi hastalar tarafından daha çok ciddiyete alınmakta." diyen Mafizer, şunları ifade etti:

"Maalesef ülkemizde bu oranlar çok düşük. Ülkemizde nakiller, daha çok canlı hastadan canlı hastaya aile bağları sayesinde yapılmakta. Kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan nakil oranı çok düşük oranlarda. Beyin ölümünde bahsettiğimiz şey, mutlak ölümle eş değer bir durum ve vefat etmiş bir hastadan farkı kalmamakta. Bu durum, organ bağışı bekleyen binlerce hasta için umut ışığı oluşturmakta. Toplumdaki duyarlılığı artırmak için bu konuda daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor."

Gül'ün organ bağışı sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Mafizer, "Geçen günlerde yoğun bakım servisimizdeki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Kardeşi organ nakline önem verdi. Süreci uzman ekiplerimizce adli mercilere kadar herkes titizlikle yürüttü. Bilkent Şehir Hastanesi'nden uzman hocalarımız da organları alarak ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırdı. Biz de bu süreci takip etmekteyiz." diye konuştu.

"Ülkemizde organ nakli bekleyen neredeyse 35 bin hasta mevcut"

Hastanenin yoğun bakım uzmanı ve organ nakli koordinatörü Dr. Zehra Mermi Bal da Gül'ü 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma aldıklarını anlattı.

"Ancak bu süreçte yaptığımız tedavilere maalesef hastamız yanıt veremedi ve takipte beyin ölümü tanısını koyduk." diyen Bal, şu bilgileri paylaştı:

"Beyin ölümü sonrası hasta yakınlarıyla yaptığımız organ nakli görüşmesi olumlu sonuçlandı ve organ bağışı iznini verdiler. Bundan sonra süreci hızlı bir şekilde yürüterek hastamızın karaciğerini Ankara'da acil karaciğer nakli bekleyen bir alıcıya, böbreklerini ise İstanbul'da iki ayrı alıcıya naklettik. Ülkemizde şu an organ nakli bekleyen neredeyse 35 bin hasta mevcut ve sayıya her gün yenileri ekleniyor. Bazı hastalarımız, bu şansı bulamadığı için hayatlarını kaybediyor. Hepimiz, en sevdiklerimiz, her zaman organ yetmezliği nedeniyle organ nakli bekleyebiliriz. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım."

"Ablamın organları başka bir insanda yaşadığı için çok seviniyorum"

Gül'ün kardeşi Hüsnü Başoğlu da organ bağışının önemine dikkati çekti.

"Ablamın organları başka bir insanda yaşadığı için çok seviniyorum." diyen Başoğlu, şunları kaydetti:

"Annemin böbrek yetmezliği vardı. Biz de yaklaşık 4 sene organ nakli bekledik ama annemin ömrü yetmedi. Başka hastalara faydası olsun diye izin verdik. Organ bağışlamanın daha fazla yaygınlaşması lazım. Hiçbir sıkıntısı yok, organlar toprağın altında çürüyeceğine bir insanda faydalı olması daha güzel."