Düzce'de Operasyonlarda Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 449,6 gram uyuşturucu madde, 49 uyuşturucu, 52 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ayrıca aranan şahıslara yönelik sorgulamalar yapıldı.

Düzce'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 449,6 gram uyuşturucu madde, 49 uyuşturucu, 52 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Ekim- 6 Kasım'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, toplam 449,6 gram esrar ve sentetik uyuşturucu, 49 uyuşturucu hap, 52 litre sahte içki, 283 kaçak içki aroma kiti, ruhsatsız 5 tabanca, 8 kuru sıkı, 3 tüfek ve 91 fişek ele geçirildi.

Kent genelinde aranan şahıslara yönelik sorgulamalarda ise 40 şüpheli hakkında işlem yapıldı.