Düzce'de Operasyonlar Sonucu 17 Aranan Şahıs Yakalandı

?????? Düzce'de son 1 haftada düzenlenen çeşitli operasyonlarda 17 aranan şahıs yakalandı, 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29-04 Şubat'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında ve adreslerde yapılan kontrollerde, 6 ruhsatsız, 5 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 49 fişek, 3 kesici ve delici alet ele geçirildi. Haklarında arama karı bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 33,3 gram uyuşturucu madde, 12.27 gram sentetik uyuşturucu, 2242 uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Terörle mücadelede DEAŞ soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla ilgili 5 olaya müdahale edildi, haklarında işlem yapılan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çerçevesinde de 48 cinsel içerikli ürün ve 7 elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.