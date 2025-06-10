Düzce'de önündeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de önündeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Düzce'de otomobilin önündeki araca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobilin önündeki araca çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

K.G. idaresindeki 81 KG 340 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Z.M. yönetimindeki 81 ACB 315 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, K.G. ve araçtaki 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ters dönen araçtan çıkarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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