Düzce'de Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Denize Girişler Yasaklandı
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde, kuvvetli rüzgar ve yükselen dalgalar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Kaymakamlık, can güvenliği için vatandaşların denize girmemesi çağrısında bulundu.

Düzce'de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Kaymakamlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Yapılan açıklamada, can güvenliği nedeniyle vatandaşların denize girilmemesi yönünde hassasiyet göstermeleri istendi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
