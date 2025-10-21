Haberler

Düzce'de Okul Önlerinde Yaya Geçidi Uygulaması

Düzce'de polis ekipleri, okul bölgelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi uygulamaları gerçekleştirdi. Denetimlerde yaya geçidinde öğrencilere yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Uygulamaların okul giriş çıkış saatlerinde devam edeceği belirtildi.

Düzce'de polis ekipleri, okul önlerinde yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul bölgelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi uygulamalarını sürdürüyor.

Yapılan denetimlerde, yaya geçidinde öğrencilere yol vermeyen sürücülere ilgili maddeden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerinde benzer uygulamaların kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
