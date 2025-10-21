Düzce'de Okul Önlerinde Yaya Geçidi Uygulaması
Düzce'de polis ekipleri, okul bölgelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi uygulamaları gerçekleştirdi. Denetimlerde yaya geçidinde öğrencilere yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Uygulamaların okul giriş çıkış saatlerinde devam edeceği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul bölgelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yaya geçidi uygulamalarını sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde, yaya geçidinde öğrencilere yol vermeyen sürücülere ilgili maddeden cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin okul giriş çıkış saatlerinde benzer uygulamaların kent genelinde sürdürüleceğini bildirdi.