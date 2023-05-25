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Düzce'de okul çıkışı kaza: 1. sınıf öğrencisi yaralandı

Düzce'de okul çıkışı kaza: 1. sınıf öğrencisi yaralandı

Güncel Haberler

Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1. sınıf öğrencisine okul çıkışında otomobil çarptı. Kaza sonrası mahalle sakinleri okul çevresinde sık sık kazaların yaşandığını belirterek, hız kesici yapılmasını istedi.

Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi'nde meydana gelen kazada 1. sınıf öğrencisine okul çıkışında otomobil çarptı. Kaza sonrası mahalle sakinleri okul çevresinde sık sık kazaların yaşandığını belirterek, hız kesici yapılmasını istedi.

Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi'nde bulunan Türkiye Odalar Borsalar Birliği İlkokulu'nun çıkışı sırasında 1. sınıf öğrencisi H.A.'ya 81 AGD 943 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle minik öğrenci yere savrularak yaralandı. Kazayı gören velilerin ve esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. H.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Kazaları önlemek için hız kesici istiyoruz"

Okul giriş ve çıkışlarında sık sık kazaların meydana geldiğini belirten veliler ve esnaf ise okul çevresine uyarı tabelaları konulmasına rağmen sürücülerin bu tabelaları dikkate almadığını ifade ederek, yetkililerden okul çevresine hız kesici konulmasını istedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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