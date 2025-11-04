Haberler

Düzce'de Öğrencilere Kan Bağışı ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Güncelleme:
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar, Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında aktif rol aldı. Ayrıca, özel gereksinimli bireylerle sosyal etkileşim projesi gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Temizel, karate şampiyonasında Türkiye birincisi oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılay Düzce Şubesince düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Yurt bahçesinde kurulan mobil kan bağış aracında gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler ilgi gösterdi.

Gün boyu süren kampanyada birçok öğrenci, kan vererek kan bağışının önemine dikkat çekti.

Öğrencilerden özel bireylerin çalıştığı kafeye ziyaret

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu öğrencileri, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Kusursuz Kafe'yi ziyaret etti.

Ziyarette, öğrenciler, kafede çalışan özel gereksinimli bireylerle vakit geçirdi.

Mandala boyama etkinliğiyle başlayan programda, öğrenciler ve kafe çalışanları voleybol maçı yaptı, eğlenceli etkinliklerle gün boyunca güzel anlar yaşadı.

DÜ öğrencisi, karate şampiyonasında Türkiye birincisi oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Temizel, Türkiye Karate Federasyonunca Elazığ'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Temizel, 21 Yaş Altı Erkekler 84 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel


