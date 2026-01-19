Haberler

Minik yürekler Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden çocukları unutmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'deki Azmimilli İlkokulu öğrencileri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların hatırasını yaşatmak amacıyla farkındalık çalışması düzenledi. Öğrenciler, yangında ölen çocukların anısını yaşatmak için kuş evleri yaptı ve resimlerini tamamladı.

Düzce'de ilkokul öğrencileri, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden çocukların hatırasını yaşatmak için farkındalık çalışması yaptı.

Azmimilli İlkokulu öğrencileri, otel yangınında yaşamını yitiren çocukların anısını yaşatmak için öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle çalışma başlattı.

Öğrenciler, yangında ölen çocukların "yarım kalan hayatları"nı simgeleyen portre tamamlama çalışması yaptı, isimlerinin yazılı olduğu kuş evleri hazırladı.

Öğrencilerin çalışmalarından okul koridorunda kısa süreli sergi oluşturulurken, hazırlanan yaklaşık 100 kuş evi de yangının 1. yılı olan 21 Ocak'ta ağaçlara asılacak.

"Meslek hayatımın en zor çalışmasını yaptım"

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Ayşe Karaman Aydın, AA muhabirine, yangında yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştıklarını söyledi.

Aydın, yaşamını yitiren çocukların hatıralarını canlı tutmak için okulda farkındalık çalışması yaptıklarını belirterek, "Masumiyeti simgelesin diye yakalarımıza beyaz kurdele taktık. Bu olayda hayatını kaybeden canların çoğunun çocuk olması bizi derinden yaraladı. Böyle bir faciayı dilerim ki bir daha yaşamayız." dedi.

Güzel bir projeye imza attıklarını vurgulayan Aydın, "Çocuklarımız, yangında hayatını kaybeden 36 çocuğumuzun resimlerini tamamladı. Kalbimizde onları rengarenk anıyoruz. Her çocuğumuzun adını kuş evine verdik, onların isimlerini yaşatmak istedik." diye konuştu.

Aydın, meslek hayatı boyunca en zorlandığı çalışmayı yaptığını anlatarak, "Hassas bir konuydu çünkü kaybettiğimiz 78 can adına yola çıktık. Çocuklarımızı baz aldık ama orada kaybettiğimiz her can adına yaptık. Öğrencilerimiz, veli ve öğretmenlerimiz bu çalışmaya canıgönülden katkı sağladı. Planladığımızdan kat kat fazla kuş evimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Duygusal bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Çalışmanın başından sonuna kadar gözyaşlarıyla ilerledik. Çok zorlandık ve gözlerimiz doldu. Birbirimize sarılıp ağladık. Keşke canlarımızı kaybetmeseydik de o çocuklarımız adına bu çalışmayı yapmak zorunda kalmasaydık ama onlar ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Kimse çocuğunu kaybetmek istemez. Ben de bir anneyim. Bundan daha büyük acı yok diye düşünüyorum. Çalışmamızı, geride kalanlara 'Sizi unutmadık, acınızı paylaşıyoruz.' demek için yaptık. Ailelerin birkaçıyla görüştük, mutlu oldular. Maksadımız onların gönlünü bir nebze de olsa ferahlatabilmekti, acılarını paylaştığımızı dile getirmekti. Onlardan aldığımız dönüşler de bize 'İyi bir iş yaptık.' dedirtti. Bu mutluluk bize yeter."

"Onlar kalbimizde yaşıyor"

Öğrenci 9 yaşındaki Beyza Nur Yeter, yangında hayatını kaybeden çocukların kalplerinde yaşadığını belirterek, "Bu çalışmayı yaparken 'Keşke böyle bir facia yaşanmasaydı.' dedim." ifadesini kullandı.

Öğrenci 9 yaşındaki Buğlem Bekoğlu da kuş evi yaparken çok duygulandığını anlatarak, "Arkadaşlarımızın bu durum yüzünden vefat etmesi beni çok üzdü. Belki onlar oraya mutlu olmak için gitmişti. Böyle bir şey olabileceğini nerden bilebilirlerdi ki?" diye konuştu.

2. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Uysal ise olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin cennete gideceğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü

Yıllarca unutulmayacak! Tarihi zafer tüm ülkeyi sokağa döktü
Atlas Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası Arif Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu

Atlas'ın ölümü sonrası Verimli'nin 5 yıl önceki sözleri gündem oldu
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu

Polis, sokak ortasında bir başka polisi vurdu! Sebebi akıllara zarar
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi

Ülkede OHAL ilan edildi! 300 ev küle döndü, ölü sayısı bilinmiyor
Barcelona'nın iptal olan golündeki ofsayt kararı da olay oldu

Verilen karar olay oldu! Dev maçın önüne geçen pozisyon