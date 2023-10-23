Düzce'de öğrenci yurtlarında artan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor
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Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çıkan yemeklerde arda kalanlar israf olmuyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlatılan 'Komşum' projesi çerçevesinde artan yemekler çöpe atılmıyor. Proje çerçevesinde öğrenciler hazırlanan paketleri tek tek özenle ailelere ulaştırıyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de öğrenci yurtlarında artan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.
Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda çıkan yemeklerde arda kalanlar israf olmuyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde başlatılan "Komşum" projesi çerçevesinde artan yemekler çöpe atılmıyor. Proje çerçevesinde öğrenciler hazırlanan paketleri tek tek özenle ailelere ulaştırıyor. - DÜZCE