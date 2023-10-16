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Düzce'de nişan konvoyunda kaza: 1 kişi yaralandı

Düzce'de nişan konvoyundaki bir otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada, nişandan dönenlerin oluşturduğu araç konvoyunun içinde olduğu öğrenilen otomobildeki R.U. yaralandı. R.U, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.