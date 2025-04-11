Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'den sendika başkanına yumruk

Belediye başkanından sendika başkanına yumruk

Düzce'de Nisan Ayında Kar Manzarası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin bazı bölgelerinde nisan ayında hem kar yağışı hem de güneşli havanın etkili olduğu gözlemlendi. 4 kilometre mesafedeki yerlerde yoğun karla kaplı alanlar ve güneşli bölgeler dikkat çekiyor.

Düzce'den nisan ayında kar manzarası

DÜZCE - Düzce'de bazı bölgelerde hem güneş hem kar yağışı etkili oluyor. Aralarında sadece 4 kilometre olan iki bölgenin birinde yoğun kar yağışı diğer bölgede ise güneş bölgeyi etkiliyor.

Meteoroloji'den yapılan kar yağışı uyarısının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı aralıklarla yağan kar yağışı ile artarken, bazı bölgelerde ise güneş hakimliğini koruyor. Bu çerçevede Kaynaşlı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, yağışın 4 kilometre uzağında ise güneş açması dikkat çekti. Yoğun kar yağışında olan bölge havadan drone ile görüntülenirken, kar yağışının Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.