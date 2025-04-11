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Düzce'de Nisan Ayı Kar Yağışı Erik Ağaçlarını Etkiledi

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Düzce'de nisan ayında düşen kar yağışı, meyve vermeye başlayan erik ağaçlarını beyaza bürüdü. Vatandaşlar, nadir rastlanan bu durumun ağaçlar için zararlı olabileceği konusunda uyarıyor.

Düzce'de Nisan karı: Erik ağaçları kardan nasibini aldı

DÜZCE - Bahardan kalma günlerin yaşandığı Düzce'de, nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Meyve vermeye başlayan erik ağaçları da karla kaplandı.

Düzce'de nisan ayında etkili olan kar yağışı, vatandaşları hayrete düşürdü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran yağışla birlikte yeşil alanlar kısa sürede beyaza büründü.

Geçtiğimiz günlerde bahar havasının hakim olduğu Düzce'de, meyve vermeye başlayan erik ağaçları da kar yağışından etkilendi. Kar birikintileri dalların üzerine yerleşti.

Vatandaşlar, nisan ayında kar yağışına nadiren rastlandığını ifade ederek, meyve dönemine giren ağaçların bu durumdan zarar görebileceğine dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Güncel
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