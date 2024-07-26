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Düzce'de müstakil evde çıkan yangında 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Düzce'de Çay Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde Resul G'ye ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen Ece (8), Gökdeniz (4), Gülay, Vedat ve İsmail G, ambulansta sağlık personelince yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Resul G, gazetecilere, alevlerin bir anda arttığını belirterek çocuklarını ve eşini güçlükle evden çıkardığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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