Düzce'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Düzce'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Düzce'de iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Arapçiftliği Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangının ardından evin çatı kısmı ve 2. katı kullanılamaz hale geldi.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Yangın, Düzce, Güncel, Haberler

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