Düzce'de Motosikletli Yunus Polisleri GBT Sorgusu Yaptı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, hafta sonunda şehir giriş ve çıkışlarda uygulama yaparak GBT sorgusu gerçekleştirdi. Sürücü belgesi ve kimlik kontrolü yapan ekipler, toplamda 500 aracı kontrol etti.