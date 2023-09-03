Düzce'de Motosikletli Yunus Polisleri GBT Sorgusu Yaptı
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, hafta sonunda şehir giriş ve çıkışlarda uygulama yaparak GBT sorgusu gerçekleştirdi. Sürücü belgesi ve kimlik kontrolü yapan ekipler, toplamda 500 aracı kontrol etti.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus polisleri, hafta sonunda şehir giriş ve çıkışlarda uygulama yaparak GBT sorgusu gerçekleştirdi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri hafta sonu şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak araçları didik didik aradı. Sürücü belgesi ve kimlik kontrolü yapan ekipler, toplamda 500 aracı kontrol etti. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel