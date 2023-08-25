Düzce'de Motosikletin Tıra Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Düzce'de 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, motosikletin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Düzce'de motosikletin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde seyreden E.Ö. idaresindeki 81 GD 167 plakalı motosiklet, 1. Sokak'a dönmek için manevra yapan M.C'nin kullandığı 81 DH 250 plakalı tıra yandan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.Ö. ile motosikletteki arkadaşı A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel