Düzce'de motosikletin, bisikletli kişiye ve yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de motosikletin, bisikletli kişiye ve yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de motosikletin, bisikletli kişiye ve yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli kişiye ve yayaya motosikletin çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli kişiye ve yayaya motosikletin çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Emrah Işık idaresindeki 34 ELL 461 plakalı motosiklet, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Düzce istikameti Beyciler sapağı mevkisinde, bisikletli Kadir Özçelik ve yaya Ramazan Keskin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan sürücüler ve yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırdı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de motosikletin, bisikletli kişiye ve yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Düzce'de motosikletin, bisikletli kişiye ve yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Düzce'de motosikletin, bisikletli kişiye ve yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Batı Karadeniz, Zonguldak, Düzce, Güncel, Haberler

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