DÜZCE'DE MOTOSİKLET YAYAYA ÇARPTI, 3 ÖLÜ

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde motosiklet, yolda yürüyen Ali Acar'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Enes Eren ile yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve yaya Ali Acar yaşamını yitirdi. Kaza anı ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yığılca'nın Güney köyünde meydana geldi. Enes Eren idaresindeki plakasız motosiklet, yoldaki yaya Ali Acar'a çarptı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Eren ile yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve yaya Ali Acar ağır yaralandı. Ambulansla, Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Enes Eren, Ömer Faruk Baltacı ve Ali Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı ise sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)