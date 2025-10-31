Düzce'de Motosiklet ve Taksi Kazası: İki Yaralı

DÜZCE'de taksinin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda meydana geldi. M.A. idaresindeki 81 DZ 992 plakalı motosikletin sürücüsü, iddiaya göre seyir halindeyken aniden frene bastı. Arkadan gelen E.K idaresindeki 81 T 1179 plakalı taksi de motosiklete çarpınca M.A. ve arkasında bulunan kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.