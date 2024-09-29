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Düzce'de Motosiklet Tutkunlarından Güvenli Sürüş Etkinliği

Düzce'de Motosiklet Tutkunlarından Güvenli Sürüş Etkinliği
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Düzce'de motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile birlikte Korugöl Tabiat Parkı'na konvoy oluşturdu. Etkinlik, motosiklet kullanımının güvenliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı.

Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Yaklaşık 20 kilometrelik yolculuğun sonunda Korugöl Tabiat Parkı'na ulaşan grup, bir süre buradaki sosyal tesiste vakit geçirdi.

Vali Aslan, yaptığı açıklamada, kentte motosiklet kullanımının yaygın olduğuna dikkati çekerek, farkındalık oluşturma açısından motosiklet kulüpleri, Gençlik ve Spor, Doğa Koruma ve Milli Parklar müdürlükleri ile Valilik organizasyonu kapsamında güzel etkinlik tertip ettiklerini söyledi.

Motosikletlilerle Korugöl Tabiat Parkı'na kadar sürüş gerçekleştirdiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Korugöl'ün yolu, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresinin ortak çalışmasıyla tamamlandı. Hem sürücülerimiz bu yolu görsün istedik hem de motosiklet kullanımının eğitimle tamamlanıp ehliyete bağlanılmasına ve nizami ekipmanların kullanılmasına dikkati çekmek istedik. Motosiklet sürüşü kurallara uyduğumuz zaman ve ekipmanlarını kullandığımız sürece keyifli bir spor. Oluşacak kazaların bazen telafisi imkansız hale gelebilmekte. Bu yüzden hemşehrilerimizden ricamız, bu konuya özen gösterelim."

Öte yandan Aslan, etkinlik sonunda bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavisi tamamlanan kızıl şahini doğaya saldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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