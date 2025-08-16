Düzce'de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Düzce'de meydana gelen motosiklet ve otomobil çarpışmasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DÜZCE'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece yarısı, Atatürk Bulvarı Gürcü Osman Cami önünde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 81 ADJ 211 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 81 AFF 238 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet devrilirken, sürücü ile arkasında oturan yolcu savrulup park halindeki otomobilin altına girdi. Kazada motosikletteki 2 kişi ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

