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Düzce'de Motosiklet Kazasına Doktor Müdahale Etti

Düzce'de Motosiklet Kazasına Doktor Müdahale Etti
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Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kazayı görüntüleyen doktor yaptı. Kaza, aracın iç kamerasında kaydedildi.

DÜZCE'de otomobilin çarptığı motosikletin hafif yaralanan sürücüsüne ilk müdahaleyi, aracıyla yoldan geçen Doktor Muhammet Engin Özcan yaptı. Kaza, Özcan'ın araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Akınlar Mahallesi Ruhi Kurnaz Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinde seyreden motosiklet, ana yoldan dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kaza başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Yaralı motosikletliye, ilk müdahaleyi kazayı görüntüleyen aracın sürücüsü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Muhammet Engin Özcan yaptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Düzce Kaza

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