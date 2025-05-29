Düzce'de Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı

Düzce'de Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bir motosikletin yaya F.Y.'ye çarpması sonucu hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.

S.A.T. idaresindeki 81 AEE 978 plakalı motosiklet, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan F.Y'ye çarptı.

Kazada yaya ve motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Öfkeli vatandaş, denetim sırasında benzin dökerek aracını ateşe verdi

Şehrin göbeğinde aracını ateşe verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti

Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.