Düzce'de Motosiklet Kazası: Yaya ve Sürücü Yaralandı
Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bir motosikletin yaya F.Y.'ye çarpması sonucu hem yaya hem de motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya ve sürücü yaralandı.
S.A.T. idaresindeki 81 AEE 978 plakalı motosiklet, Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'nde yolun karşına geçmeye çalışan F.Y'ye çarptı.
Kazada yaya ve motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.