Düzce'de Motosiklet Kazası: İki Sürücü Ağır Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı ve sürücüler ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de iki motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
İbrahim A. idaresindeki 81 ADZ 187 plakalı motosiklet, Aziz Yıldırım Bulvarı'ndan kent merkezine seyrederken yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet E'nin kullandığı 81 AEA 149 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.