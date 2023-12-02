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Düzce'de motosiklet kazası: 3 kişi yaralandı

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Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de motosikletin yayaya ve bisikletliye çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Aydınpınar köyü istikametine seyreden Furkan G'nin kullandığı 81 ACY 410 plakalı motosiklet, Aydınpınar Caddesi Şemsettin Öney Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zafer K'ye çarptı. Kontrolden çıkan motosiklet, daha sonra Mustafa E'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaya, motosiklet ve bisiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elinden yaralanan bisiklet sürücüsünün tedavisi ambulansta yapıldı. Diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Zafer K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Aydınpınar Caddesi Düzce Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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