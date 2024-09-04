Üye Girişi
Haberler

Düzce'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE'de 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aydınpınar Caddesi istikametine ilerleyen İbrahim Ayvaz yönetimindeki 81 ADZ 187 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Eroğlu yönetimindeki 81 AEA 149 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Güncel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı
title